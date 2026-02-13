El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, y se espera que la lluvia se mantenga ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, se anticipa un ligero descenso hacia la tarde, donde se podrían registrar mínimas de 5 grados. La sensación térmica será un poco más baja, oscilando entre 2 y 6 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando desde el sur y el sureste con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga su intensidad, lo que podría afectar la percepción de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 95% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente en los periodos de mayor actividad. La población debe estar atenta a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas podrían intensificarse.

La nieve no será un factor a considerar hoy, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la combinación de lluvia y viento podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y tomando precauciones si se desplazan por la zona.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.