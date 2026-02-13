El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, y se espera que la lluvia se mantenga ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, se anticipa un ligero descenso hacia la tarde, donde se podrían registrar mínimas de 5 grados. La sensación térmica será un poco más baja, oscilando entre 2 y 6 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.
El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando desde el sur y el sureste con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga su intensidad, lo que podría afectar la percepción de la temperatura.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 95% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente en los periodos de mayor actividad. La población debe estar atenta a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas podrían intensificarse.
La nieve no será un factor a considerar hoy, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la combinación de lluvia y viento podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
En resumen, Vila de Cruces experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y tomando precauciones si se desplazan por la zona.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
