El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo más intenso.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 11 grados, y se espera que la temperatura máxima alcance los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta los 75 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y del noroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento varíe, con ráfagas más intensas en las horas centrales.

La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 95% entre las 7:00 y las 13:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo inestables.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las primeras horas del día. Los intervalos nubosos persistirán, y aunque se espera que haya momentos de mejora, el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Es recomendable que los habitantes de Vigo tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para afrontar el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.