El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y posibles encharcamientos en algunas áreas.

La temperatura durante la jornada se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 70% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se anticipa que el cielo permanezca cubierto, con tormentas que podrían intensificarse en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 95%. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

En la noche, las condiciones seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando mínimos de 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las posibles tormentas y el viento fuerte.

