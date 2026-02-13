El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán conforme avance el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tui se enfrenten a lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 11 grados, que descenderán ligeramente a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en algunos momentos. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes y las condiciones de la carretera podrían deteriorarse debido a la lluvia.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando un 90% en la franja horaria de la tarde. Esto implica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas. Las tormentas podrían ser más frecuentes entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que se aconseja evitar actividades al aire libre durante estos periodos.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente al conducir y al realizar actividades al aire libre. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.