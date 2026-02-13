El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con un panorama que anticipa lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas y 2 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . A lo largo del día, se espera que la temperatura máxima no supere los 13 grados, lo que, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 76% al 95%, generará una sensación de frío notable. La humedad será un factor importante, ya que se prevé que se mantenga en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 67 km/h, especialmente en las horas de la tarde, con dirección predominante del noreste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando su intensidad hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos críticos. Esto sugiere que los habitantes de Tomiño deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La combinación de tormentas y viento fuerte podría generar condiciones peligrosas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán. Hacia la noche, el cielo podría despejarse un poco, pero las temperaturas seguirán siendo frescas, con mínimas que rondarán los 9 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:05, marcando el final de un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.