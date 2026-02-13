El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia intermitente.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas más húmedas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
El viento soplará desde el sur y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 72 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.
A lo largo del día, se prevén intervalos de nubosidad variable, con momentos en que el cielo se tornará más oscuro debido a la acumulación de nubes de tormenta. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos de la tarde, lo que indica que podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.
En cuanto a la precipitación, se anticipa que se acumule un total de aproximadamente 2 mm a lo largo del día, con picos de hasta 7 mm en las horas de mayor actividad tormentosa. Esto podría causar encharcamientos en algunas áreas, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tengan cuidado al transitar por calles y caminos.
En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
