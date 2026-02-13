El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, que se intensificará conforme avance el día. Las precipitaciones comenzarán a aumentar, alcanzando un total de 6 mm en el periodo de la mañana, lo que indica que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán constantes y podrían venir acompañadas de tormentas. En particular, se prevé que entre la 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de tormenta se eleve hasta un 95%, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región. Los vientos también serán un factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h en las horas más intensas de la tormenta.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 8 grados, que descenderán a 5 grados por la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente con la combinación de viento y lluvia, alcanzando valores de hasta -1 grado en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas no sean extremadamente frías, la combinación de factores climáticos hará que se sienta más frío de lo que realmente es.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre. La nieve no se prevé en la región, ya que las condiciones son más propensas a la lluvia. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.

En resumen, Silleda experimentará un día de clima inestable, con lluvias continuas y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse resguardado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.