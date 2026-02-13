El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Sanxenxo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día muy húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que pueden alcanzar hasta los 60 km/h. Este viento fuerte no solo incrementará la sensación de frío, sino que también podría causar molestias y complicaciones en actividades al aire libre. Las rachas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se planea salir.

A lo largo del día, las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en un 95% durante los periodos más críticos. Esto significa que, además de la lluvia, se pueden esperar descargas eléctricas y vientos racheados, lo que podría afectar la seguridad en exteriores. Es recomendable evitar actividades al aire libre y buscar refugio en lugares seguros durante las tormentas.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. La lluvia persistente y las tormentas continuarán, lo que podría generar acumulaciones significativas de agua en las calles y posibles inundaciones en áreas vulnerables. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo se presenta como un día de lluvias intensas y tormentas, con temperaturas frescas y un viento fuerte. La combinación de estos factores hace que sea un día para permanecer en casa y evitar salir innecesariamente.

