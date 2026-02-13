El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94%.

A lo largo del día, las precipitaciones serán una constante, con un total estimado de 0.5 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las tormentas también serán un factor importante, con una probabilidad del 90% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a un 75% hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 51 km/h, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría causar algunas molestias y hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y posibles tormentas. La temperatura no variará mucho, manteniéndose en torno a los 11 grados, pero podría descender ligeramente hacia la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, los residentes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las tormentas pueden ser impredecibles y generar cambios repentinos en el tiempo. La mejor opción será permanecer en interiores durante las horas más intensas de lluvia y tormenta, y salir solo si es necesario, siempre con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.