El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94%.
A lo largo del día, las precipitaciones serán una constante, con un total estimado de 0.5 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las tormentas también serán un factor importante, con una probabilidad del 90% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a un 75% hacia la tarde.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 51 km/h, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría causar algunas molestias y hacer que la lluvia se sienta más intensa.
A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y posibles tormentas. La temperatura no variará mucho, manteniéndose en torno a los 11 grados, pero podría descender ligeramente hacia la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.
En resumen, los residentes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las tormentas pueden ser impredecibles y generar cambios repentinos en el tiempo. La mejor opción será permanecer en interiores durante las horas más intensas de lluvia y tormenta, y salir solo si es necesario, siempre con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
