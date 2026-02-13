El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados a lo largo del día, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor importante en la sensación térmica general.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades en espacios abiertos, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en las primeras horas del día y un 95% en la franja de la tarde. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea variable, con estimaciones que oscilan entre 0.3 y 6 mm, dependiendo de la intensidad de las tormentas que se desarrollen. Las tormentas pueden ser acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo adicional.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día de clima variable, con lluvias y tormentas que podrían interrumpir las actividades diarias. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.