El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias intermitentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere que será un día fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con un total de 3 mm pronosticados para el día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es significativa, con un 75% de probabilidad en las primeras horas y un 95% en la tarde, lo que podría intensificar las condiciones climáticas adversas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 78% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 49 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados, pero la combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Para aquellos que planeen salir, se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia y estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden ser intensas.

En resumen, Ribadumia enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es un día para estar preparados y tomar precauciones, especialmente si se tiene previsto realizar actividades al aire libre. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas hará que sea un día más adecuado para quedarse en casa o buscar refugio en lugares cubiertos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.