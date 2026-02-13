El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se situará en torno al 78% en las horas de mayor actividad, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 72 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 16 km/h en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar los 30 km/h en la tarde.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas acompañadas de lluvias intensas. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad. Las lluvias disminuirán hacia la noche, pero se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto.

En resumen, el día de hoy en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.