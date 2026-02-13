El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea constante, con valores que podrían alcanzar hasta 2 litros por metro cuadrado. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y, en algunos momentos, intensas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas que alcanzarán hasta 55 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y del noroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 06:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 14:00, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Esto, combinado con las lluvias y el viento, podría resultar en un día incómodo para actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente y eviten salir sin paraguas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. La nubosidad se mantendrá densa, y las tormentas podrían ser más frecuentes en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 95% entre las 07:00 y las 13:00, y del 75% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que las actividades al aire libre deben ser reconsideradas, y se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, Pontevedra enfrentará un día complicado en términos de clima, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Es fundamental que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.