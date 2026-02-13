El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que las máximas se alcanzarán alrededor del mediodía, cuando el termómetro podría llegar a los 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 71% a 79% durante el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al exterior, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes y las superficies pueden estar resbaladizas debido a la lluvia.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 95% en los periodos de la tarde. Esto sugiere que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea moderada. La tarde será el momento más crítico, con la posibilidad de que se produzcan chubascos intensos en cortos periodos de tiempo.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero la actividad de lluvia disminuirá, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 9 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.