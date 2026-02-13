El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la tarde, cuando el termómetro podría descender hasta los 8 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 77% al 94% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 18 km/h, y rachas que podrían superar los 39 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, aunque las lluvias no serán intensas. Sin embargo, es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

