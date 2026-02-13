El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia y tormentas que se extenderán a lo largo del día. La previsión indica que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y potencialmente peligroso.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 9 grados, que descenderán a 6 grados por la tarde y noche. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían llegar a los 3 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 73 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a la intensidad de las tormentas. Los vientos fuertes, combinados con la lluvia, podrían causar problemas en la movilidad y la seguridad, por lo que se aconseja precaución al conducir y evitar actividades al aire libre innecesarias.

A lo largo del día, las tormentas serán una constante, con descripciones que van desde "cubierto con tormenta" hasta "cubierto con tormenta y lluvia escasa". Esto indica que, aunque habrá momentos de lluvia más ligera, las tormentas podrían ser intensas y acompañadas de actividad eléctrica. La comunidad debe estar atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando hasta un 95% en ciertos periodos. Esto significa que no solo se espera lluvia, sino que las condiciones podrían ser propensas a tormentas severas, lo que podría afectar la infraestructura y la seguridad pública. Es fundamental estar informado y preparado para cualquier eventualidad.

En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día complicado en términos meteorológicos. Con lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a lo largo del día.

