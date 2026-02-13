El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas del día serán las más intensas en cuanto a lluvias.
La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará hasta el 94%, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, y se recomienda precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser fuerte y variable.
A medida que avance el día, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se anticipa que las tormentas continuarán, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor intensidad. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos, lo que sugiere que es probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.
En la tarde y noche, aunque la lluvia puede disminuir ligeramente, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados. La humedad relativa seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.
Es un día en el que se recomienda a los ciudadanos de Poio que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra debido a la lluvia persistente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
