El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas del día serán las más intensas en cuanto a lluvias.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará hasta el 94%, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, y se recomienda precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser fuerte y variable.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se anticipa que las tormentas continuarán, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor intensidad. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos, lo que sugiere que es probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En la tarde y noche, aunque la lluvia puede disminuir ligeramente, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados. La humedad relativa seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

Es un día en el que se recomienda a los ciudadanos de Poio que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra debido a la lluvia persistente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.