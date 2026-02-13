El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con condiciones de lluvia y tormenta a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 9 mm de lluvia, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la tarde y la noche, mientras que las mañanas se presentarán ligeramente más cálidas, rondando los 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Se aconseja tener precaución al conducir y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por la tormenta.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con intervalos de nubosidad y posibles lluvias escasas en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que sugiere que es prudente estar preparado para cambios repentinos en el tiempo. La tarde podría traer momentos de lluvia intensa, seguidos de breves periodos de calma, pero la tendencia general será hacia un tiempo mayormente cubierto y húmedo.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se anticipa un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.