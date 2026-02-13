El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 79%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que las lluvias serán constantes y, en algunos momentos, intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 4 litros por metro cuadrado, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevén tormentas más fuertes.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con rachas que alcanzarán los 65 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 24 km/h en la mañana y aumentando a 29 km/h por la tarde. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

Durante la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados , lo que, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Las condiciones nubosas persistirán, y aunque se espera que las lluvias disminuyan hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas acompañadas de lluvia intensa. Esto podría causar interrupciones en el tráfico y en las actividades cotidianas, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día de hoy en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.