El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 90% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío y malestar.
A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será casi una certeza. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse en la mañana, con acumulados que podrían llegar a los 5 mm en las primeras horas. Las tormentas también serán un factor importante, con una probabilidad del 85% de que se produzcan en la mañana y un 95% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones severas, incluyendo posibles tormentas eléctricas.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 67 km/h en las horas más críticas del día. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar situaciones peligrosas, como la caída de ramas o la acumulación de agua en las calles. Se recomienda a los ciudadanos que eviten salir a la calle si no es necesario y que tomen precauciones al conducir.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 11 grados , mientras que la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las tormentas continuarán siendo una amenaza, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad eléctrica.
Por la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las precipitaciones disminuirán, pero aún se registrarán algunas lluvias ligeras. La temperatura descenderá a 9 grados , y el viento seguirá soplando, aunque con menor intensidad.
En resumen, O Rosal enfrentará un día complicado con lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que esté atenta a las alertas meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
