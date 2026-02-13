El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las tormentas serán una constante, con una probabilidad del 85% en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la franja horaria de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 9 y 13 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, que descenderán ligeramente hacia la tarde, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 79% en la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad será un factor importante, con niveles que alcanzarán hasta el 93% en las primeras horas del día. Esto, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente bastante húmedo y pesado, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes de O Porriño.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, con velocidades que podrían superar los 50 km/h.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer un leve alivio en la intensidad de las precipitaciones, pero las tormentas seguirán siendo una posibilidad latente. Los habitantes deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y mantenerse informados sobre las alertas meteorológicas.

En resumen, O Porriño enfrentará un día de clima inestable, con tormentas y lluvias, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor inclemencia.

