El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las tormentas también serán un factor importante, con un 95% de probabilidad de que se produzcan durante estos intervalos.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con mínimas de 10 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, oscilando entre el 68% y el 91%. Esto generará un ambiente algo pesado y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en los momentos más intensos. Se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 15 y 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que caerán entre 0.1 y 5 mm a lo largo del día, siendo el periodo de mayor acumulación entre las 4:00 y las 10:00, donde se podrían registrar hasta 5 mm de lluvia. Esto podría causar algunos problemas de visibilidad y, en caso de que las tormentas sean más intensas de lo previsto, podrían surgir inconvenientes en el tráfico y en las actividades cotidianas.

A medida que avance la tarde, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

Es recomendable que los residentes de Nigrán tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y evitar áreas propensas a inundaciones será clave para un día seguro.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.