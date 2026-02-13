El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 7 a 1 de la tarde. Las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 95% en esos mismos intervalos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 11 grados, que descenderán a 10 grados durante la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia la tarde y la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 6 y las 7 de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 14-28 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente inestable y a la sensación de frío.

La precipitación acumulada durante el día se prevé que sea de aproximadamente 0.5 a 7 mm, con los periodos de mayor intensidad de lluvia concentrados en la mañana y la tarde. Esto podría generar charcos y una posible acumulación de agua en las calles, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de las tormentas podría disminuir. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, se espera un día de clima inestable en Mos, con tormentas, lluvias escasas y temperaturas frescas. Es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.