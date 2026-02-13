El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 10 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 97%, generará una sensación de frío y malestar.

A lo largo del día, se espera que las precipitaciones sean intermitentes, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente peligrosas, especialmente en las horas de mayor actividad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja y contribuir a la inestabilidad del tiempo. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el noreste, manteniendo velocidades que rondarán entre los 26 y 37 km/h.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de lluvia y viento, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y a los peatones estar atentos a posibles charcos y deslizamientos en las calles.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones nubosas persistirán, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo más lluvias. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando mínimos de 8 grados hacia la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo.

En resumen, el día en Moraña se presenta como un reto meteorológico, con lluvias, tormentas y viento fuerte. Es fundamental que los habitantes se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.