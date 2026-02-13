El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con estimaciones que oscilan entre 1 y 5 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día. La lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 90% en la mañana y del 95% en la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían superar los 56 km/h, especialmente durante las tormentas, lo que podría causar molestias y afectar la visibilidad. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones del tiempo podrían volverse peligrosas.

A medida que avance la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 9 grados , lo que sumado a la humedad y el viento, generará una sensación térmica aún más fría. Las condiciones de nubosidad continuarán, con intervalos de nubes muy densas y algunas mejoras temporales en la visibilidad, pero siempre con la posibilidad de lluvias.

Por la noche, se espera que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas nocturnas rondarán los 8 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.