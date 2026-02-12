El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también está asociado con la posibilidad de lluvias ligeras, que se prevén a partir de la mañana y continuarán durante la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que refuerza la necesidad de estar preparado para condiciones húmedas. Además, existe un 45% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero se mantendrá un ambiente inestable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 34 y 55 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 68 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades en la costa o en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, y el cielo seguirá cubierto, con pocas posibilidades de que el sol logre asomarse. La puesta de sol está programada para las 19:03, y aunque el día será gris y húmedo, la belleza del atardecer en Vilanova de Arousa siempre tiene su encanto, incluso en días nublados.

En resumen, hoy será un día fresco y húmedo en Vilanova de Arousa, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.