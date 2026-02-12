El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde. Esto, combinado con la cobertura nubosa, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% en las primeras horas y un 100% entre las 7 y las 19 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 34 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes, y se espera que continúe la sensación de inestabilidad atmosférica.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también estará presente, con un 55% en las primeras horas y disminuyendo a un 25% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la tarde.

Los momentos más frescos del día se anticipan para las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas podrían descender a 11 grados. El ocaso se producirá a las 19:03, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para la época del año.

En resumen, los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.