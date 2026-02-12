El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas a lo largo del día. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, pero la persistencia de la lluvia puede hacer que el ambiente se sienta húmedo y fresco.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 44 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de frío que generarán las nubes y la humedad. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones atmosféricas se vuelven más inestables.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de algunas lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.