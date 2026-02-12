El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por un manto de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre los 5 y 11 grados, debido a la presencia del viento.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Se prevén ráfagas que podrían superar los 40 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, existe una alta probabilidad de lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvias escasas. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevén lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.1 a 0.2 mm de agua. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas y disminuyendo a un 15% hacia el final del día.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en algunos momentos, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores mínimos de 9 grados. La sensación térmica podría bajar aún más, por lo que se aconseja estar preparado para un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y fresco, con lluvias ligeras y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.