El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se prevé que la humedad relativa aumente, alcanzando niveles del 93% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las nubes densas sugiere que los habitantes de Vigo deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. De hecho, se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 19:00 y las 01:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Esto indica que es muy probable que los viguenses experimenten algunas lluvias durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 46 km/h. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas será baja, con un 20% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede aumentar.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los viguenses deben estar preparados para un tiempo húmedo y ventoso, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.