El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día y manteniéndose en el 100% durante la tarde y la noche. Se anticipa que las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.8 mm hacia la tarde. Esto indica que, aunque la lluvia no será intensa, la constante presencia de humedad en el ambiente podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones ventosas y contribuir a una sensación térmica más fría. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la tarde.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de viento fuerte y lluvias.

