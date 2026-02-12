El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Tui se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, aumentando a 2 mm en el periodo de la tarde, cuando las condiciones se tornarán más inestables. La lluvia podría ser más intensa entre las 18:00 y las 19:00, con un total de 2 mm pronosticados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 41 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 15% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, especialmente en la tarde, cuando las condiciones atmosféricas se tornan más inestables.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o llevar un paraguas si se planea salir. La combinación de viento y humedad también puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

