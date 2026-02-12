El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las horas más frescas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que se estabilizarán en torno a los 12 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas. En particular, se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.6 mm en las horas de la tarde y noche.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 19 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00 horas, aumentando a un 35% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la noche.
Los ciudadanos de Tomiño deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas no subirán mucho y la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, es probable que las condiciones se mantengan inestables, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.
