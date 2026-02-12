El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones se mantengan estables, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.6 mm, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no se anticipan tormentas severas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 10 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 95%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 15% en los periodos posteriores. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas eléctricas no son muy probables, lo que podría ser un alivio para aquellos que temen condiciones climáticas severas.

En resumen, Soutomaior experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.