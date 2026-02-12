El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente a 8 grados, pero se espera que se mantenga estable durante el día.

A partir de las primeras horas de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 08:00 y las 09:00, y nuevamente entre las 19:00 y las 21:00. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor riesgo, lo que sugiere que los habitantes de Silleda deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 30 y 44 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad. La sensación térmica se estima en torno a los 5 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 grados en la tarde, pero volviendo a descender hacia la noche.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% en la tarde y un 20% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo condiciones más severas.

A medida que se acerque el ocaso, alrededor de las 19:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la noche se mantenga fría, con mínimas que rondarán los 9 grados. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable que podría afectar la sensación térmica. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.