El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con una atmósfera que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados, lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubladas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en consecuencia.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, con un 90% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 7 y las 19 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero la presencia de agua en el ambiente puede ser suficiente para que se necesiten paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 64 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas más intensas se sentirán entre las 21:00 y las 23:00 horas, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre en esos momentos.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 25% de posibilidad en las horas de la tarde. Aunque no se anticipan tormentas severas, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a todos que se preparen adecuadamente para las condiciones del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.