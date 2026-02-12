El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Se recomienda a los habitantes de la zona que se vistan en capas y lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, y nuevamente entre las 7:00 y la 1:00 de la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 15-20 km/h en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Es importante tener precaución al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es baja, con un 25% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:03, marcando el final de un día nublado y húmedo. Los residentes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un tiempo invernal, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.