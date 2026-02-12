El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se espera que la sensación térmica sea más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y del sur, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es moderada, con un 45% de posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% en la tarde. Esto indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:03, y aunque las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, se espera que la noche se mantenga relativamente templada, con mínimas que rondarán los 10 grados. En resumen, un día de febrero típico en Salceda de Caselas, donde la lluvia ligera y el cielo cubierto marcarán la pauta, invitando a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.