El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a mantenerse alerta ante la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 100% en las horas de la tarde. Esto, combinado con la cobertura nubosa, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en un 100% durante la tarde. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 57 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, cuando el viento del sur se haga más presente.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, que disminuye a un 20% en la tarde. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de alta humedad, temperaturas frescas y viento fuerte podría generar un ambiente propenso a la inestabilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la sensación de humedad persistirá. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual. Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con altas probabilidades de lluvia y viento fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.