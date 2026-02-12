El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm hacia la tarde. Esto indica que, aunque la lluvia no será intensa, la humedad en el ambiente será considerable, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente bastante húmedo y frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Redondela vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 23 y 45 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Estas rachas podrían ser más intensas durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en lugares donde el viento pueda ser más fuerte.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% en los periodos posteriores. Esto sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, es más probable que se presenten en forma de lluvias ligeras y dispersas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con lluvias esporádicas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas y se preparen para un día en el que el paraguas será un accesorio indispensable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.