El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 73% y el 92%, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm en varias horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la medianoche.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 29 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 50 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de viento fuerte. Esto es un factor a tener en cuenta, ya que podría afectar actividades al aire libre y la movilidad en la ciudad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la tarde. Esto sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, la intensidad y frecuencia de las mismas no serán significativas.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 19:02, marcando el final de un día nublado y fresco. Los ciudadanos de Pontevedra deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día en el que la lluvia y el viento serán protagonistas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.