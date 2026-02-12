El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm en los periodos más intensos.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, llegando hasta el 100% en las horas más críticas del día. Esto generará un ambiente bastante frío y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 25 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 56 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es importante tener precaución, ya que el viento podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar completamente, especialmente en los periodos de mayor inestabilidad.
A medida que avance el día, las condiciones de lluvia se mantendrán, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, pero persistentes, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y fresco. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se aconseja a los conductores y peatones estar atentos.
En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda estar preparado para condiciones inestables y tomar precauciones ante el viento y la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un operario herido
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años