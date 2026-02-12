El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, llegando a los 10 grados hacia el final de la jornada. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa pero constante, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.7 mm en la tarde. Las lluvias más significativas se prevén entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se podrían registrar hasta 1 mm de precipitación. Esto se debe a un sistema de baja presión que afecta la región, trayendo consigo un ambiente inestable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Ponteareas se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

En resumen, el día de hoy en Ponteareas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

