El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se anticipa que la lluvia será escasa en la mayoría de los casos, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia hacia la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas se preparen para condiciones húmedas y lleven consigo un impermeable o paraguas.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente importante para quienes planean actividades al aire libre, ya que la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h. Las ráfagas podrían ser más intensas, alcanzando hasta 45 km/h en las primeras horas del día. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 15% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar por completo, especialmente en la tarde.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el frío.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un operario herido
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años