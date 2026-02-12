El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados a lo largo del día, con un leve descenso hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas. De hecho, se prevé una precipitación escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en niveles elevados durante la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Poio necesiten paraguas a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 34 y 50 km/h, predominando la dirección del viento del sur y suroeste. Estas condiciones pueden generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las zonas más expuestas. La velocidad del viento será más intensa durante la tarde, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes.

A pesar de la probabilidad de lluvias, las tormentas no son esperadas con la misma intensidad. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 25% durante la tarde, lo que indica que, aunque hay posibilidad de actividad eléctrica, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 19:03, marcando el final de una jornada que, aunque gris y húmeda, permitirá disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un manto de nubes. Los habitantes de Poio deben estar preparados para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.