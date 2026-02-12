El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 100% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en la mañana. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total hacia la tarde. Las lluvias serán intermitentes y no se prevén tormentas significativas, aunque existe una probabilidad del 10% de tormentas en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

Es recomendable que los residentes de Pazos de Borbén se preparen para un día gris y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.