El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, se espera que la humedad relativa sea alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que los residentes y visitantes se sientan más incómodos, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría ser suficiente para mojar el suelo y generar charcos. La probabilidad de lluvia es del 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre los 19 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque las condiciones serán inestables, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia escasa y vientos moderados. Se recomienda a la población que tome precauciones adecuadas para mantenerse abrigados y secos, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.