El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 a 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que oscilará entre el 72% y el 95% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar una sensación de frío mayor, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar molestias.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, pero se incrementa a un 45% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría indicar la llegada de tormentas ligeras acompañadas de lluvia. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.