El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con un leve aumento hacia la tarde, donde podría llegar a los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 a 2 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas y se mantendrá alta durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 42 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la cobertura nubosa general.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 15% de posibilidad de que se desarrollen en las horas pico. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería causar mayores inconvenientes.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en la previsión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.