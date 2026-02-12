El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante todo el día, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de incomodidad. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 64 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente ventoso y contribuir a la sensación de frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día y el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes de O Grove se enfrenten a lluvias ligeras a lo largo del día.

Además, existe un riesgo moderado de tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una probabilidad del 50% de que se produzcan. A medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, pero se mantendrá en un 25% durante la tarde y la noche. Por lo tanto, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se preparen para posibles cambios en el tiempo y lleven consigo paraguas o impermeables.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con alta humedad y vientos significativos. Las lluvias serán ligeras pero frecuentes, y se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas en las primeras horas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.